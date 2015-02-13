Подполковника ГИБДД задержали по подозрению во взятке

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Инспектора столичного управления ГИБДД задержали по подозрению в получении взятки, сообщили M24.ru в пресс-службе московской полиции.

Подполковник подозревается в том, что в октябре прошлого года получил взятку в размере 60 тысяч рублей от командира взвода своего подразделения. Майор передал деньги начальнику за беспрепятственный проезд четырех фур по МКАД без специального разрешения.

Подполковник полиции задержан на 48 часов, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, разыскиваются водители машин. Как уточняет "Интерфакс", в ближайшее время будет дана правовая оценка действиям майора, который фактически выступил посредником во взятке.

По факту произошедшего проводится служебная проверка. В случае подтверждения вины сотрудников ГИБДД они будут уволены из органов внутренних дел, а их непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.