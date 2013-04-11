Заплати и рули: как в Москве продают водительские права

Фото: ИТАР-ТАСС

11 апреля в Москве была раскрыта группировка, которая занимались торговлей водительскими удостоверениями. Среди ее участников оказалось несколько сотрудников ГИБДД. Автоинспекторы за деньги оказывали посреднические услуги в получении водительских прав тем, кто не хотел честно сдавать квалификационные экзамены. В преступную схему также были вовлечены несколько автошкол. Сейчас против подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "злоупотребление должностными полномочиями".

M24.ru попробовал разобраться, как работает механизм незаконного получения прав.

Хотя подробностей о том, как именно действовала группировка, пока нет, скорее всего, водительские права выдавались по схеме, описание которой можно встретить на многих автомобильных форумах.

Инструктор в автошколе предлагает ученику, который не уверен в своих силах, поспособствовать в сдаче экзаменов на права за небольшое вознаграждение. Тот приносит требуемую сумму (сдача вождения стоит порядка 10 тысяч, а полный экзамен - около 25), затем инструктор передает деньги сотруднику ГИБДД, который решает все вопросы. Эта схема действует почти безотказно, потому что никому в цепочке не выгодно заявлять о даче или получении взятки: ученик без лишних усилий получает права, инструктор - очевидно, процент от выданной суммы, а автоинспектор — неплохую, хоть и противозаконную, прибавку к зарплате. При этом желающему облегчить себе путь к гордому званию автомобилиста совершенно не надо искать "выходы" на ГИБДД, чтобы "договориться" — за него все это уже сделал инструктор. А когда ученик передает ему деньги — это даже трудно назвать взяткой, потому что преподаватель в автошколе не должностное лицо.

К тому же ведь никто не принуждает будущего водителя платить: хотите сдавать честно — пожалуйста. Вот только если сами экзаменаторы окажутся нечестными — сдать на права не помогут ни усердие, ни зубрежка. Вот что пишет пользовательница одного из популярных женских интернет-форумов: "Я честно ходила в автошколу, сдавала теорию вообще без единой ошибки, а на практике меня всегда запарывали, иногда даже тронуться с места не давали. Автошкола подсунула мне старую машину, в которой не двигалось кресло, и я даже не могла дотянуться до педали. В общем, срок сдачи кончился...".

Получается, что человек проходит обучение на одном автомобиле, а для сдачи экзамена ему дают совершенно другой — какой-нибудь реликтовый образец советского автопрома. В такой ситуации даже опытному водителю понадобится некоторое время, чтобы приспособиться, что уж говорить о новичке, да еще и в состоянии стресса. При этом ГИБДД вообще оказывается в стороне от этих неудобств, потому что машину для экзамена предоставляет автошкола. А несостоявшемуся водителю могут прозрачно намекнуть, что за более приемлемое авто надо немного "доплатить".

В этом случае речь идет все-таки о получении настоящих водительских прав, владелец которых в глазах сотрудников Госавтоинспекции ничем не будет отличаться от остальных. Но в интернете можно найти множество предложений о продаже заведомо фальшивых водительских удостоверений. Удивительно, что и на такие права есть спрос. Ведь достаточно проверить номер удостоверения в базе данных, а иногда просто внимательно рассмотреть сам бланк, чтобы убедиться, что это подделка. Тем не менее люди готовы платить по 20 тысяч рублей, а порой и больше, чтобы поездить до первой проверки документов.

Различают несколько видов таких фальшивок: например, так называемые "зеркальные права", когда фотография заказчика прикрепляется к данным другого человека, который обладает водительским удостоверением. Ко второму варианту прибегают люди, которые уже получали права, но были их лишены: их реальные данные наносятся на бланк с маленькой ошибкой в букве или цифре. Таким образом, они не отображаются в базе данных по лишенным прав и могут некоторое время продолжать ездить.

Зачастую подделки просто распечатываются на цветном принтере, а затем ламинируются. Отличить такие права от подлинных можно невооруженным глазом.

А вот ответственность за ненастоящие документы грозит реальная: это штраф до 80 тысяч рублей либо обязательные работы – до 240 часов. Возможны также исправительные работы до двух лет либо арест сроком от трех месяцев до полугода.