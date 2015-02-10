Водителей просят не выезжать на выделенную полосу у метро "Бауманская"

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Столичная Госавтоинспекция просит водителей не выезжать на выделенную полосу, организованную в связи с закрытием станции метро "Бауманская".

Маршрут выделенной полосы проходит по Земляному Валу, Старой Басманной, Спартаковской и Бауманской улицам.

"На вышеуказанных участках установлены комплексы фото- видеофиксации нарушений ПДД, которые фиксируют движение транспортных средств по выделенной полосе для движения маршрутных транспортных средств, в том числе в выходные и праздничные дни", - напоминают в полиции.

Напомним, 8 февраля станция закрылась на ремонт. На "Бауманской" установят новые кассы и модернизированные турникеты, обновят инженерные сети и коммуникации. Также будет отремонтирован вестибюль, установлены современные эскалаторы - вместо трех появятся четыре новых.

В связи с закрытием станции введен бесплатный компенсационный автобусный маршрут "М", а также платный трамвайный маршрут "Б". Этот транспорт курсирует до ближайших станций: "Чкаловская", "Курская", "Электрозаводская", "Комсомольская", "Красносельская", "Красные ворота", "Авиамоторная" и "Китай-город".

Бесплатный автобус "М" курсирует между "Бауманской" и "Курской". Специально для этого на дорогах открыта выделенная полоса. Маршрут проходит по Земляному Валу, Старой Басманной, Спартаковской и Бауманской улицам.

Трамвай "Б" курсирует от "Курской" до "Сокольников" с интервалом движения в 5-6 минут. Проезд на нем нужно оплачивать.