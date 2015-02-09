ГИБДД просит водителей быть внимательными на дорогах из-за гололедицы

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Столичная Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательнее на дорогах в связи с ожидаемым похолоданием и возможной гололедицей.

"По данным предварительного прогноза погоды, в ближайшие сутки в городе ожидается похолодание, а также выпадение осадков в виде снега, который будет сопровождаться метелью и порывистым ветром. На дорогах возможно образование гололедицы", - говорится в сообщении пресс-служба ГИБДД Москвы.

Водителей просят соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, а также строго выполнять требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.

"Особое внимание водителям следует обращать на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда",- заявили в столичном управлении ГИБДД.

В Госавтоинспекции также напомнили, что согласно техрегламенту с 1 января в зимний период времени запрещена эксплуатация автомобилей, не укомплектованных зимними шинами.

Кроме того, рекомендуется не забывать о собственной безопасности пешеходам, "переходить дорогу только в установленных местах и обеспечить свою видимость на дорогах, используя световозвращающие элементы на одежде в темное время суток".

Ранее сообщалось, что в понедельник, 9 февраля, в столичный регион начнет поступать холодный воздух. Под его влиянием станут усиливаться морозы. В Москве ожидается облачность с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Столбики термометров опустятся до 6 градусов мороза.