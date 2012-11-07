Инспектор ГИБДД спас ребенка из горящей квартиры

Инспектор ГИБДД спас из горящей квартиры трехлетнего мальчика

Сотрудник московской полиции проявил героизм при возникновении чрезвычайной ситуации. Инспектор ГИБДД Николай Тихонов спас из горящей квартиры трехлетнего мальчика, не дожидаясь приезда пожарных.

Когда вспыхнул пожар, ребенок находился в квартире один. Инспектор увидел дым, который валил из квартиры его соседей. На лестничной клетке находилась перепуганная соседка, которая сообщила полицейскому о том, что в квартире находится ее сын. Мать сама не решалась войти внутрь, поскольку все было затянуто дымом.

Узнав о том, что в квартире находится маленький мальчик, Тихонов бросился внутрь, взял ребенка и вынес его из горящего помещения.

Мальчик получил незначительные ожоги. Сейчас он находится в одной из московских больниц. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электропроводки. Как выяснилось, ранее в этом доме уже происходили пожары, причиной которых были устаревшие и плохо изолированные провода.

Поступок полицейского не оставил равнодушными наших читателей. "Сотрудник ГИБДД Николай Тихонов, увидев пожар в квартире соседей, до приезда пожарных вошел в квартиру и вынес ребенка. При этом родители стояли на лестничной площадке и не осмеливались войти внутри и спасти своего сына, - пишет читатель M24.RU. - Считаю, данный поступок требует общественного признания и награды. Я работал раньше с ним и знаю Тихонова, как скромного и отзывчивого человека. Все, кто приходит служить в ряды полиции, должны брать с таких сотрудников пример".

Как отметил читатель, Тихонов пришел спасать людей "из чувства помощи, а не из-за праздного любопытства".