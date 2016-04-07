Известного танцора Даниэля Туэро задержали при проверки документов

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

В Москве задержали аргентинского танцора танго Даниэля Туэро, предъявившего сотрудникам ГИБДД поддельные водительские права, сообщает Агентство "Москва".

Автомобиль BMW танцора остановили в центре столицы. В ходе проверки водительского удостоверения выяснилось, что оно поддельное. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков".

Недавно СМИ сообщали, что Туэро был жестоко избит и ограблен в районе Новопресненского переулка. Добычей преступников стал iPhone 6. Сам танцор с множественными травмами головы и лица был госпитализирован в одно из столичных медучреждений.

Сегодня специалисты "Левада-центра" опубликовали результаты опроса, согласно которым почти половина россиян давала взятки инспекторам ГИБДД. На втором месте оказались их коллеги, которые занимаются выдачей водительских прав, регистрацией автомобилей или техосмотром. Около трети опрошенных давали взятки в больнице или при поступлении в институт.

Отметим, что россияне также сознались, что дают взятки при оформлении прав на жилье, организации похорон и устройстве детей в школу.