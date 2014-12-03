Трое неизвестных напали на женщину и выстрелили в мужчину в центре Москвы

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

3 декабря около 13.00 трое неизвестных напали на человека по адресу: Конюшковская улица, дом 1, сообщили M24.ru в пресс-службе ГУ МВД по Москве. По данным Агенства "Москва", жертвой злоумышленников стала женщина.

Как сообщили в МВД, нападавшие начали угрожать жертве пистолетом.

Преступникам попытался помешать проходивший мимо мужчина, передает Агентство "Москва". В него несколько раз выстрелили из травматического оружия, в результате мужчина был ранен.

Заметив приближающихся сотрудников дорожной полиции, неизвестные скрылись с места происшествия на автомобиле марки Land Rover черного цвета.

"В ходе погони сотрудникам полиции пришлось протаранить машину преступников. Тем не менее, преступникам удалось скрыться, а машина ГИБДД получила серьезные повреждения", - рассказал Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.

Мужчину госпитализировали, по городу был объявлен план "Перехват".

Около 16.00 сотрудники ГИБДД нашли автомобиль нападавших на Кутузовском проспекте.

"Автомобиль был найден брошенным на Кутузовском проспекте, на место выехали сотрудники экспертных служб. Примечательно, что номера на машине были зарегистрированы на другой автомобиль", - уточнил собеседник Агентства "Москва".

Сейчас стражи порядка разыскивают злоумышленников.