Спецназ освободил 18 заложников из торгового центра во Франции

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

Силы французского спецназа освободили 18 заложников, захваченных в торговом центре в департаменте О-де-Сен рядом с Парижем, передает "Интерфакс".

Нападение произошло утром 13 июля в торговом центре Qwartz. Вооруженные люди удерживали в заложниках сотрудников ТЦ. По данным ТАСС, захват заложников произошел в результате попытки вооруженного ограбления.

Предположительно, о захвате стало известно благодаря SMS-сообщению: один из сотрудников написал приятелю о том, что его и коллег взяли в заложники два вооруженных человека.

Это не первая вооруженная атака на жителей Франции: 7 января этого года была открыта стрельба в редакции журнала Charlie Hebdo в центре Парижа. В результате теракта погибли 12 человек, восемь из них - журналисты. Еще 11 человек получили ранения. Террористы были убиты 9 января.

Несколько дней спустя недалеко от Парижа были захвачены заложники в супермаркете кошерной пищи. В ходе полицейской спецоперации нападавший был застрелен, погибли четверо мирных жителей.