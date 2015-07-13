Спецназ освободил 18 заложников из торгового центра во Франции

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев
Силы французского спецназа освободили 18 заложников, захваченных в торговом центре в департаменте О-де-Сен рядом с Парижем, передает "Интерфакс".
Нападение произошло утром 13 июля в торговом центре Qwartz. Вооруженные люди удерживали в заложниках сотрудников ТЦ. По данным ТАСС, захват заложников произошел в результате попытки вооруженного ограбления.
Предположительно, о захвате стало известно благодаря SMS-сообщению: один из сотрудников написал приятелю о том, что его и коллег взяли в заложники два вооруженных человека.
Ссылки по теме
- Террористы расстреляли 12 человек в редакции парижского журнала
- В результате двух спецопераций во Франции освободили заложников
Это не первая вооруженная атака на жителей Франции: 7 января этого года была открыта стрельба в редакции журнала Charlie Hebdo в центре Парижа. В результате теракта погибли 12 человек, восемь из них - журналисты. Еще 11 человек получили ранения. Террористы были убиты 9 января.
Несколько дней спустя недалеко от Парижа были захвачены заложники в супермаркете кошерной пищи. В ходе полицейской спецоперации нападавший был застрелен, погибли четверо мирных жителей.