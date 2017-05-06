Charlie Hebdo изобразил Макрона и Ле Пен в виде собак

Фото: Charlie Hebdo
Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo выпустил карикатуру на кандидатов в президенты Марин Ле Пен и Эммануэля Макрона. Политики изображены на ней в виде собак – пуделя и бульдога.
Художники назвали рисунок "Макрон в Елисейском дворце…". Лидер движения "Вперед", экс-министр экономики Эммануэль Макрон нарисован в виде пуделя, который говорит: "Марин, на место!". За пуделем бежит французский бульдог, похожий на лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.
Макрон заручился поддержкой 23,75 процента избирателей, а Марин Ле Пен набрала 21,53 процента голосов.
На предвыборных дебатах в преддверии второго тура президентских выборов большинство телезрителей присудили победу Макрону. Ему отдали предпочтение 63 процента телезрителей, а Марин Ле Пен – 34 процента. Оставшиеся не определились с симпатиями.