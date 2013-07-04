На фестивале "Бобур" покажут гигантскую инсталляцию и скай-арт проект

"Афиша": Русско-французский фестиваль "Бобур" пройдет 6 июля

Русско-французский фестиваль "Бобур" пройдет 6 июля в деревне Никола-Ленивец Калужской области. За последние годы это место превратилось в центр современного искусства международного масштаба. К многочисленным причудливым объектам, которыми окрестные поля и леса ежегодно населяет фестиваль “Архстояние”, добавилась гигантская не то скульптура, не то корзина.

Это масштабная инсталляция Николая Полисского, которая также называется "Бобур". Металлический каркас оплетен березовой лозой. Полисский соорудил 22 метровую башню с вывернутыми наружу трубами. Внутри конструкции есть винтовая лестница, которая ведет на смотровую площадку. Смелая работа мастера — это отсыл к "Бобуру" французскому.

Так называется один из самых старых парижских кварталов, в котором можно найти Центр современного искусства имени Жоржа Помпиду. Оригинальность конструкции в расположении трубопроводов, эскалаторов и лифтов. Все, что обычно скрыто от глаз прохожих, на этот раз было решено разместить снаружи. В итоге получилось здание, вывернутое наизнанку.



Помимо презентации гигантской интсалляции Полисского в день открытия фестиваля начнут работать передвижные театры, студии современного танца и перформанса. А на поле развернется масштабный скай-арт проект француза Ксавье Жюйо.

"Диапазон фестивальной программы широк: актуальный в этом сезоне театральный жанр сторителлинг, современный танец от швейцарцев Cie7273 и Анны Хубер, авторская программа художника и композитора Германа Виноградова, вертикальная хореография Яны Нориной, танцевальный спектакль Анны Закусовой, а также знаменитый шумовой оркестр Петра Айду", - отмечают организаторы.

Также в рамках фестиваля пройдет кулинарное соревнование, лакомыми блюдами на котором станут изделия французских поваров и крестьянские изыски. Для досуга детей откроют зону "Балаган". Здесь можно будет найти детский книжный автобус "Бампер", стеклянные мольберты для рисования и уголки, где специалисты из Центра Мейерхольда обучат малышей актерскому мастерству.

Стоимость трансфера на автобусе от метро "Юго-западная" и обратно - 1200 рублей. За 3 тысячи рублей можно арендовать двухместную палатку; за 1,5 тысячи – велосипед.