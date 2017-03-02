Французские полицейские арестовали семью по подозрению в подготовке теракта

Фото: AP/Christophe Ena
Французские полицейские арестовали семью из четырех человек по подозрению в подготовке теракта, сообщает Reuters.
В январе в одном из зданий района правоохранители обнаружили вещества, которые используются для кустарного производства взрывчатки, в том числе – ацетон и серную кислоту.
Отмечается, что полицейские вышли на след подозреваемых с помощью следов ДНК, которые сохранились на упаковках найденных веществ.
В данный момент проводится предварительное расследование.
В последние годы Франция не раз становилась целью для террористических атак.
14 июля 2016 года во Франции отмечался Национальный праздник – день взятия Бастилии. Вечером мужчина на грузовике на большой скорости врезался в толпу людей, любовавшихся салютом со знаменитой Английской набережной в Ницце. Водитель был застрелен полицией. В ходе атаки пострадали пятеро россиян.
До этого вечером 13 ноября 2015 года в Париже произошла серия терактов. Неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов 10-го округа французской столицы, три взрыва прозвучали в непосредственной близости от стадиона "Стад де Франс", где проходил товарищеский матч Франция – Германия.