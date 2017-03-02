Французские полицейские арестовали семью по подозрению в подготовке теракта

Фото: AP/Christophe Ena

Французские полицейские арестовали семью из четырех человек по подозрению в подготовке теракта, сообщает Reuters.

В январе в одном из зданий района правоохранители обнаружили вещества, которые используются для кустарного производства взрывчатки, в том числе – ацетон и серную кислоту.

Отмечается, что полицейские вышли на след подозреваемых с помощью следов ДНК, которые сохранились на упаковках найденных веществ.

В данный момент проводится предварительное расследование.

