02 марта 2017, 10:38

В мире

Французские полицейские арестовали семью по подозрению в подготовке теракта

Фото: AP/Christophe Ena

Французские полицейские арестовали семью из четырех человек по подозрению в подготовке теракта, сообщает Reuters.

В январе в одном из зданий района правоохранители обнаружили вещества, которые используются для кустарного производства взрывчатки, в том числе – ацетон и серную кислоту.

Отмечается, что полицейские вышли на след подозреваемых с помощью следов ДНК, которые сохранились на упаковках найденных веществ.

В данный момент проводится предварительное расследование.

В последние годы Франция не раз становилась целью для террористических атак.

14 июля 2016 года во Франции отмечался Национальный праздник – день взятия Бастилии. Вечером мужчина на грузовике на большой скорости врезался в толпу людей, любовавшихся салютом со знаменитой Английской набережной в Ницце. Водитель был застрелен полицией. В ходе атаки пострадали пятеро россиян.

До этого вечером 13 ноября 2015 года в Париже произошла серия терактов. Неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов 10-го округа французской столицы, три взрыва прозвучали в непосредственной близости от стадиона "Стад де Франс", где проходил товарищеский матч Франция – Германия.

Франция чп жизнь в мире

