Спорт за неделю: немецкий триумф на ЧМ и первая победа "Спартака"

Фото: fifa.com

Сборная Германии выигрывает чемпионат мира по футболу, бразильцы остаются без медалей на домашнем мундиале, первая победа "Спартака" при новом тренере, жеребьевка баскетбольной Евролиги, а также анонс предстоящих событий - в еженедельной рубрике M24.ru.

События в Москве

Столичные футбольные клубы продолжают подготовку к предстоящему сезону, который стартует 1 августа. Наконец-то одержал первую победу при новом тренере московский "Спартак". В товарищеском матче подопечные Мурата Якина со счетом 2:0 одолели швейцарский "Грассхоппер". На восьмой минуте отличился Тино Коста, четко исполнивший штрафной. Второй мяч забил грузинский полузащитник московской команды Джано Ананидзе, который на 32-й минуте замкнул прострел Сергей Паршивлюка.

Два матча провел на прошлой недели столичный ЦСКА. Сначала армейцы не смогли справиться с дебютантом Премьер-лиги, футбольным клубом "Уфа" - 1:1. Имея игровое преимущество по ходу практически всего матча, "красно-синие" смогли пробить вратаря уфимской команды лишь однажды. А за 10 минут до финального свистка пропустили контратаку. Реабилитироваться армейцы смогли в следующем поединка, обыграв "Мордовию" со счетом 2:0.

Фото: ИТАР-ТАСС

Волевую победу одержал московский "Локомотив", обыгравший участника прошлой Лиги чемпионов, чешский клуб "Виктория". Обидчика все того же ЦСКА, кстати. При этом "железнодорожники" дважды уступали по ходу матча - 0:1 и 1:2, но вырвали победу со счетом 4:2. Забитыми мячами отметились Сергей Ткачев, Максим Григорьев, оформивший дубль и Алексей Миранчук.

Что касается баскетбольного ЦСКА, то 10 июля победитель Единой лиги ВТБ узнал своих соперников по следующему розыгрышу Евролиги. Армейцы попали в группу В, где сыграют с "Маккаби" (Израиль), "Уникахой" (Испания), "Альбой" (Германия), "Цедевитой" (Хорватия) и "Лиможем" (Франция). Отметим, что в "Финале четырех" Евролиги сезона-2013/14 московский клуб проиграл в полуфинале именно "Маккаби".

В предстоящем сезоне в групповом этапе Евролиги примет участие еще один российский клуб - "Нижний Новгород". Его соперниками по группе А стали "Реал" (Испания), "Анадолу Эфес" (Турция), "Жальгирис" (Литва), "Динамо" (Италия), а также победитель квалификации, в которой выступает казанский УНИКС.

События в мире

Самым ожидаемым спортивным событием прошлой недели стал, безусловно, финал чемпионата мира по футболу. Но самым обсуждаемым моментом прошедшего мундиаля стало все-таки сокрушительное поражение бразильской сборной от, как теперь стало известно, будущего победителя ЧМ - команды Германии. Немцы отправили в сетку ворот Жулио Сезара 7 мячей, позволив лишь однажды пробить своего голкипера. Хозяева турнира настолько были опустошены, скажем честно, позорным поражением, что в матче за третье место с разгромным счетом уступили еще и голландцам.

Финальный поединок между Германией и Аргентиной на звание самого зрелищного поединка турнира не претендует, но и сверхзакрытого матча, к счастью, не получилось. Реальный момент для взятия ворот латиноамериканцы упустили на 21-й минуте встречи, когда Гонсало Игуаин, оказавшийся в одиночестве перед вратарем немецкой сборной, отправил мяч мимо цели.

Судьба встречи решилась во втором дополнительном тайме. На 113-й минуте Андре Шюррле прорвался по флангу и навесил на одинокого Марио Гетце, которому никто не помешал обработать мяч и с разворота отправить его в дальний угол. Чтобы отыграться, у аргентинцев не хватило ни времени ни сил. Сборная Германии завоевывает четвертое футбольное золото в своей истории. Предыдущие три выигрывала еще команда ФРГ.

Фото: fifa.com

На прошлой недели стало известно, что двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко проведет два сезона без участия в серьезных турнирах. Фигурист намерен потратить это время на изучение четверного лутца. При этом Плющенко был включен в состав национальной сборной. От статуса члена команды и соответствующей стипендии он отказываться не намерен.

Вместо выступлений на соревнованиях фигурист планирует также работать над постановкой новых программ, а также заняться подготовкой сказочного ледового шоу.

"План на четырехлетний цикл мы составляли вместе с тренером Алексеем Мишиным, но в него в зависимости от состояния моего здоровья могут быть внесены коррективы. Возможно, пропущу не только нынешний сезон, но и следующий, чтобы разучить четверной лутц. Этот прыжок идеально подходит мне по технике, я его чувствую. Да и стоит он дороже тулупа", - рассказал двукратный олимпийский чемпион", - заявил спортсмен.

Кроме того, известный французский фигурист, чемпион мира 2007 года Бриан Жубер принял решение выступать за сборную России. 29-летний спортсмен перейдет в парное катание, его партнершей в дуэте будет Катарина Гербольдт. Тренером новой пары станет российский специалист Олег Васильев, который работает с дуэтом Вера Базарова/Андрей Депутат. Жубер уже провел несколько тренировок на подмосковной базе в Новогорске.

На решение Жубера сменить спортивное гражданство повлияла встреча с французским актером Жераром Депардье, который заявил, что в России у фигуриста будет гораздо больше возможностей.

Что посмотреть на этой неделе

Чемпионат мира завершился, однако без футбола болельщики не останутся. Впрочем, придется довольствоваться соревнованиями куда более низкого уровня. 15 и 16 июля пройдут первые матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Победителям этой стадии останется шаг до группового этапа главного европейского клубного турнира.

Российские клубы на этой стадии участия в турнире не принимают - петербургский "Зенит" вступит в борьбу с третьего квалификационного раунда.

19 и 20 июля на знаменитом автодроме "Хоккенхаймринг" состоится очередной этап "Формулы-1" - Гран-при Германии. Трасса является домашней для многих пилотов "королевских гонок", но прежде всего стоит отметить лидера нынешнего сезона Нико Росберга, представляющего Mercedes, и действующего чемпионата мира Себастьяна Феттеля из Red Bull. Оба гонщика будут стремиться показать наилучший результат перед своей публикой, особенно это касается Росберга, который лишь на 4 очка опережает Льюиса Хэмилтона в общем зачете мирового чемпионата.