Финский гонщик Формулы-1 Кими Райкконнен возвращается в Ferrari

Фото: ИТАР-ТАСС

Кими Райкконен подписал контракт на два года со Скудерия Ferrari. Об этом сегодня объявили в итальянской "конюшне". Выступать за команду он начнет с сезона 2014/2015, сообщает официальный сайт команды.

"Ferrari объявляет о достижении договоренности с Кими Райкконеном. Финн присоединится к Фернандо Алонсо в составе команды и будет выступать за нее два следующих сезона", – говорится в заявлении Ferrari.

Двукратный чемпион мира и пилот Ferrari Фернандо Алонсо положительно воспринял приход Кими Райкконена. "Я бы хотел поприветствовать моего нового компаньона по путешествиям: со следующего года нам вместе придется решать очень сложные технические и гоночные задачи", - цитирует испанца пресс-служба итальянской команды.

Напомним, что Райкконен уже выступал за итальянскую команду с 2007 по 2009 года, выиграв в 2007 году чемпионский титул. С 2002 по 2006 года Райкконен пилотировал болид команды McLaren, а в сезоне 2009/2010 участвовал не в "Формуле-1", а чемпионате мира по ралли (WRC).

В нынешнем сезоне финн выступает за английскую команду Lotus. В общем зачете он занимает четвертое место со 134 очками.