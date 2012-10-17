"Флакон" проводит творческий конкурс по росписи бутылок

Фото: flacon.ru

Дизайн-завод "Флакон" проводит конкурс "Послание в бутылке!". Каждый желающий может продемонстрировать свои таланты, расписав бутылку из-под текилы El Jimador, победитель получит ценный приз.

Работы будут приниматься до 17 ноября в отделе маркетинга "Флакона". Для того чтобы принять участие в конкурсе, надо заполнить анкету в отделе маркетинга завода и получить пустую бутылку.

Ограничений по формату нет. Главным призом станет курс обучения в Школе BBDO.

Старт конкурса был объявлен 14 октября на закрытии стрит-арт фестиваля "МОСТ".