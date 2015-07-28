Форма поиска по сайту

28 июля 2015, 08:27

Город

Ж/д платформу Фили закрыли на реконструкцию

Платформа ж/д станции "Фили" закрыта на ремонт до 12 сентября

Платформу Фили Белорусского направления железной дороги закрыли на реконструкцию, сообщает пресс-служба "Центральной пригородной пассажирской компании".

Закрыта платформа в направлении "на Москву", работы там закончат 12 сентября. Билеты, оформленные до станции, будут действительны на Беговой и Кунцево-1.

Также всем поездам 6000-нумерации Белорусского направления назначена дополнительная остановка на станции Тестовская. Пассажиры смогут бесплатно воспользоваться проездом до станции Фили, проехав до Тестовской и совершив там пересадку на обратную электричку.

