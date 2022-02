Facebook и Instagram не работают

Социальная сеть Facebook и принадлежащий ей сервис Instagram не обновляются, о неполадках сообщают пользователи со всего мира.

Не работают мобильные приложения сервисов, с некоторых сайтов пропала кнопка "Поделиться в Facebook".

Комментариев от Facebook пока не поступало, Instagram в своем микроблоге заявил, что в компании в курсе поломки и работают над ее устранением.

We're aware of an outage affecting Instagram and are working on a fix. Thank you for your patience.