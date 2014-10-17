Мессенджер Facebook после обновления "заговорил" на португальском

Фото: itunes.apple.com

Мобильное приложение Facebook Messenger у части российских пользователей после обновления внезапно "заговорило" на португальском. С проблемой столкнулись пользователи устройств Apple.

Португальские слова и фразы, в частности, "ajuda" вместо "помощь", "convidar amigos" вместо "пригласить друзей", "recentes" вместо "последние" увидели на своих экранах многие обладатели iPhone. Об этом пользователи написали в Твиттере. Разработчики Facebook Messenge пока никак не прокомментировали возникнувшую ошибку.

Месседжер @facebook решил, что все русские должны знать португальский, как родной — kiberpadonok (@kiberpadonok) 17 октября 2014

А все уже заценили португальский язык в свежем обновлении Facebook Messendger? pic.twitter.com/8sHzTj63Zq — Denis Germanenko (@mofas) 16 октября 2014

После обновления, messenger от Facebook заговорил со мной на испанском :D — Anastasiya Remizova (@Asterchik) 17 октября 2014

Редакция M24.ru, впрочем, проверив свои Apple-гаджеты, выяснила, что у них Facebook Messenger все еще работает на русском языке.

Примечательно, что в аннотации к обновлению сообщалось, что оно поможет исправить "ошибки с переводом на русскую версию".

Напомним, что Facebook летом собирался отключить функцию чата в своем основном приложении. Предполагалось, что всем пользователям придется скачивать Facebook Messenger и обмениваться сообщениями со знакомыми именно в нем.