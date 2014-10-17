Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 октября 2014, 15:46

Технологии

Мессенджер Facebook после обновления "заговорил" на португальском

Фото: itunes.apple.com

Мобильное приложение Facebook Messenger у части российских пользователей после обновления внезапно "заговорило" на португальском. С проблемой столкнулись пользователи устройств Apple.

Португальские слова и фразы, в частности, "ajuda" вместо "помощь", "convidar amigos" вместо "пригласить друзей", "recentes" вместо "последние" увидели на своих экранах многие обладатели iPhone. Об этом пользователи написали в Твиттере. Разработчики Facebook Messenge пока никак не прокомментировали возникнувшую ошибку.

Ссылки по теме


Редакция M24.ru, впрочем, проверив свои Apple-гаджеты, выяснила, что у них Facebook Messenger все еще работает на русском языке.

Примечательно, что в аннотации к обновлению сообщалось, что оно поможет исправить "ошибки с переводом на русскую версию".

Напомним, что Facebook летом собирался отключить функцию чата в своем основном приложении. Предполагалось, что всем пользователям придется скачивать Facebook Messenger и обмениваться сообщениями со знакомыми именно в нем.

Facebook ошибки мессенджеры

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика