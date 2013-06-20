Форма поиска по сайту

20 июня 2013, 09:52

Фабио Капелло останется тренером сборной России

Фабио Капелло продолжит тренировать сборную России

Главный тренер сборной России Фабио Капелло продолжит тренировать сборную. Итальянский наставник отклонил предложение французского клуба "Пари Сен-Жермен".

Переговоры, которые вело с Капелло руководство парижской команды, ни к чему не привели. Итальянец объявил о том, что продолжит тренировать сборную России.

Ранее сообщалось, что Капелло может покинуть свой пост и принять условия контракта, предложенного ему ПСЖ.

Напомним, что итальянский наставник принял сборную России после провального для нее Евро-2012, когда под руководством Адвоката россияне не сумели выйти из группы, уступив в решающем матче грекам - 1:0.

В отборочном цикле к чемпионату мира 2014 года сборная России стартовала успешно, одержав четыре победы при одном поражении.

