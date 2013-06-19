Фабио Капелло может покинуть пост тренера сборной России ради ПСЖ

Фабио Капелло. Фото: ИТАР-ТАСС

Главный тренер сборной России Фабио Капелло может покинуть свой пост и отправиться во Францию. Именитому итальянцу предлагают возглавить клуб "Пари Сен-Жермен".

Французский гранд в последнее время является одним из наиболее активных игроков на трансферном рынке. ПСЖ уже усилился Ибрагимовичем и планирует совершить новое громкое приобретение - заключить контракт с главным тренером сборной России.

Накануне появилась информация, что РФС предложил Капелло продлить соглашение до 2018 года. Первый вице-президент РФС Никита Симонян в интервью "Спорт-Экспрессу" эту информацию опроверг. По его словам, контракт с итальянским специалистом рассчитан до 2014 года.

Известно, что Капелло уже провел переговоры с ПСЖ, но о каких-либо договоренностях между сторонами не сообщалось.

Итальянский наставник тренирует сборную России с 2012 года, когда он принял команду после провального выступления россиян на Евро. Под руководством Капелло сборная провела пять официальных матчей, из которых в четырех одержала победы.