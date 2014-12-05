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Главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло отменил декабрьский сбор футболистов национальной команды. Мероприятие должно было состояться в Сочи, сообщает "Р-Спорт".

Причиной отмены сбора стало отсутствие "окна" в календаре ФИФА и УЕФА.

Сборная России под руководством итальянского наставника крайне неудачно начала отборочный цикл чемпионата Европы 2016 года. В четырех матчах подопечные Капелло сумели одержать только одну победу - над Лихтенштейном.

Со Швецией и Молдавией россияне разошлись миром, а австрийцам и вовсе уступили.

В трех последних матчах сборная России забила всего два мяча, причем один из них - с пенальти.