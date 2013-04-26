По подозрению в экстремизме задержаны 140 человек

Фото: ИТАР-ТАСС

Силами ФСБ в Москве были задержаны 140 человек, подозреваемых в причастности к деятельности исламских экстремистских организаций.

Операция прошла в доме №8 на Даниловской набережной. По данным УФСБ по Москве и Московской области, 30 из 140 задержанных - граждане других государств, сообщает телеканал "Москва 24".

По некотором данным, в молельном доме, расположенном в ЮАО, собирались прихожане, часть из которых впоследствии перешли на позиции крайнего радикализма и вступили в ряды бандформирований, действующих на Северном Кавказе.

Некоторые участвовали в организации терактов на территории России