Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 мая 2013, 20:49

Безопасность

Американский шпион должен покинуть Россию до 20 мая

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотруднику ЦРУ Райану Фоглу, уличенному в шпионаже, дано время до 20 мая, чтобы покинуть Россию.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, по мнению российской стороны, оставшихся дней Фоглу достаточно для того, чтобы собраться.

Шпион был задержан в ночь на 14 мая контрразведкой ФСБ. Райан Кристофер Фогл занимал должность 3-го секретаря политического отдела американского посольства в Москве и был пойман при попытке вербовки сотрудника ФСБ.

При обыске у него обнаружили крупную сумму денег, инструкции для завербованного сотрудника, а также средства для изменения внешности.

В тот же день Фогл был объявлен в России персоной нон грата.

ФСБ шпионаж оборона ЦРУ

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика