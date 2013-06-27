Патрули ФМС будут дежурить на вокзалах круглосуточно

На вокзалах нелегальных мигрантов будут выявлять круглосуточно

Сотрудники ФМС скоро будут дежурить на столичных вокзалах круглосуточно. Пока привокзальные пункты работают только днем, но даже так удается выявить до 30 нелегалов в день.

Постоянные пункты ФМС теперь постоянно работают на пяти вокзалах столицы.

Сейчас рассматривается вопрос о выделении помещений для сотрудников ФМС, которые будут оборудованы базами данных.

Кроме Казанского вокзала такие мобильные пункты работают на Белорусском, Киевском, Курском вокзалах, а также на Щелковском автовокзале.

Первые "народные" патрули ФМС впервые вышли в город в феврале 2013 года. За это время было проведено около 400 оперативно-профилактических мероприятий. В настоящий момент численность подразделения патруля дружинников составляет более 300 человек.

В патруле состоят как действующие народные дружинники, так и граждане, изъявившие желание работать. Все они перед выходом в город проходят специальный инструктаж.

Добавим, московские власти намерены установить въезд для иностранных мигрантов только по загранпаспортам. По мнению чиновников, это поможет позволит навести порядок в сфере миграции.