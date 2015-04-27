Столичное УФМС оперативно оформит загранпаспорта для ветеранов

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

Сотрудники УФМС по Москве в преддверии Дня Победы помогут ветеранам с документами на загранпаспорта и оперативно их оформят, сообщает пресс-служба ведомства.

Акция пройдет с 27 апреля по 9 мая в паспортно-визовом центре на Новослободской улице. Обратится туда смогут ветераны не только из столицы, но и из других регионов.

В то же время в самом центре с ветеранов не возьмут деньги за оформление документов на загранпаспорта и визы – оплачиваются только обязательные сборы и пошлины.

Добавим, что в дни празднования 70-летия Победы все ветераны смогут бесплатно воспользоваться любыми видами общественного транспорта.



Кроме того, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому ветераны смогут бесплатно пользоваться любыми видами общественного транспорта, в том числе авиаперевозками, с 3 по 12 мая.