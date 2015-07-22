Из России могут выслать почти 3 миллиона иностранцев

Фото: ТАСС/Сергей Карпов
Из России могут выслать 2,7 миллиона иностранцев, нарушивших миграционное законодательство. Об этом на пресс-конференции, посвященной миграционной ситуации в России заявил глава Федеральной миграционной службы (ФМС) Константин Ромодановский.
"2,7 миллиона иностранцев сейчас находятся в России в так называемой группе риска, они превышают 90-дневный срок пребывания при отсутствии оформленных документов на трудовую деятельность", – приводит слова Ромодановского корреспондент m24.ru.
Глава ФМС уточнил, что в настоящий момент въезд в Россию из-за нарушения законодательства уже закрыт для 1,46 миллиона человек.
Ранее ФМС сообщила о планах смягчить условия проживания и труда для мигрантов из стран, в которых русский язык имеет статус государственного. Изменения коснутся граждан Белоруссии, Южной Осетии и Приднестровья. Их освободят от сдачи экзамена на знание русского языка, истории и законодательства.
Кроме того, сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об упрощенном порядке выдачи разрешений на работу и временное проживание в России иностранным гражданам, которые будут строить объекты к ЧМ-2018.