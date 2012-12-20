На швейной фабрике и пилорамах нелегально работали около 200 мигрантов

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В ходе рейда "Антикриминал - 2012" полицейские обнаружили около 200 мигрантов, нелегально находящихся на территории России, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.

Рейд прошел в Луховицком районе Московской области, были проверены швейная фабрика и две пилорамы силами полицейских и сотрудников ОУФМС России.

Всего было выявлено 66 граждан Узбекистана, 14 граждан Таджикистана и 127 выходцев из Вьетнама. У большинства из них отсутствовали документы; проживали мигранты непосредственно на рабочих местах.