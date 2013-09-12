На территории России находятся более 11 миллионов иностранцев

Фото: ИТАР-ТАСС

На территории России в настоящий момент находятся 11 миллионов 256 тысяч 926 иностранцев, включая тех, кто приезжает на несколько дней.

При этом разрешение на временное проживание или вид на жительство в России есть у 718 тысяч 682 иностранцев. Этот показатель в 10 раз меньше, чем в Европе, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ФМС.

В ведомстве подчеркнули, что данные цифры основаны на ежедневных подсчетах аналитической системы ФМС России.

Добавим, что накануне департамент экономики и общественных дел ООН накануне опубликовал доклад, согласно которому наша страна занимает второе место в мире по числу мигрантов. В 2013 году в России их насчитывается 11 миллионов. Первое место у США – 46 миллионов мигрантов.