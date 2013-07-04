На северо-западе столицы ликвидировали городок мигрантов

Фото: ИТАР-ТАСС

В районе Хорошево-Мневники на северо-западе Москвы ликвидировали городок гастарбайтеров. На него неоднократно поступали жалобы от местных жителей.

На территории городка проживали более трех тысяч трудовых мигрантов. "Все наши усилия должны строго соответствовать действующему законодательству, именно поэтому решение вопроса затянулось. Но важно одно - благодаря проделанной работе бытового городка иностранных рабочих на территории округа теперь нет", - заявил и.о. префекта СЗАО Владимир Говердовский.

Городок стихийно возник на территории ЗАО по адресу 3-я Хорошевская улица, владения 7 осенью 2011 года. ЗАО заключило договор со строительной компанией на ремонт и укрепление фундамента теплиц. "Вместо этого на территории, арендуемой тепличным хозяйством, было ударно воздвигнуто четыре корпуса из блочных разборных конструкций, где поселились несколько тысяч гастарбайтеров из Турции, стран СНГ и регионов России", - сообщает пресс-служба и.о. префекта СЗАО.

Проверки ФМС показали, что в городке грубо нарушались положения миграционного и земельного законодательства, а также элементарные санитарно-эпидемиологические нормы. За 2012 год за различные правонарушения к административной ответственности были привлечены 729 гостей.