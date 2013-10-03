Из России выдворили более 30 тысяч нелегальных мигрантов

Фото: ИТАР-ТАСС

Из России с начала текущего года депортировано более 30 тысяч нелегальных мигрантов. В общей сложно уже четверти миллиона иностранцев-правонарушителей запрещен въезд в страну.

По данным Федеральной миграционной службы, с начала года было составлено около 2 миллионов протоколов за нарушение миграционного законодательства, сообщает агентство "Интерфакс".

По данным ведомства, с начала 2013 года за нарушение законодательства из страны выдворены и депортированы более 30 тыс. иностранцев.