03 октября 2013, 18:43

Общество

Из России выдворили более 30 тысяч нелегальных мигрантов

Фото: ИТАР-ТАСС

Из России с начала текущего года депортировано более 30 тысяч нелегальных мигрантов. В общей сложно уже четверти миллиона иностранцев-правонарушителей запрещен въезд в страну.

По данным Федеральной миграционной службы, с начала года было составлено около 2 миллионов протоколов за нарушение миграционного законодательства, сообщает агентство "Интерфакс".

По данным ведомства, с начала 2013 года за нарушение законодательства из страны выдворены и депортированы более 30 тыс. иностранцев.

