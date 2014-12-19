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Спорт

19 декабря 2014, 16:45

ФИФА не будет пересматривать итоги выборов стран-организаторов ЧМ-2018 и ЧМ-2022

ФИФА чемпионат мира по футболу

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) не будет пересматривать итоги выборов стран-организаторов ЧМ-2018 и ЧМ-2022, заявил глава организации Йозеф Блаттер.

В пятницу члены исполнительного комитета ФИФА приняли решение опубликовать доклад бывшего председателя следственной палаты комитета по этике Майкла Гарсии об итогам расследования выборов стран-организаторов ЧМ-2018 и ЧМ-2022.

В течение годичного расследования, которое проводил Гарсия, были опрошены более 75 свидетелей. Были собраны аудиозаписи опросов, всего в рамках расследования накопилось около 200 тысяч страниц материала. В ноябре ФИФА объявила, что не нашла нарушений в процессе выборов стран-хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.

В среду Гарсия подал в отставку, не согласившись с тем, каким образом были преподнесены результаты его расследования.

Из результатов экспертизы, опубликованной на сайте организации, следует, что ФИФА приняла правильное решение, признав правомерными выборы, в результате которых Россия и Катар получили право провести чемпионаты мира 2018 и 2022 годов соответственно.

"В данный момент, с учетом имеющихся фактов, нет оснований отменять решение исполкома ФИФА о правомерности выборов страны - хозяйки ЧМ-2018, как и ЧМ-2022", - говорится в заявлении.

"Этот отчет о прошлом, а я сфокусирован на будущем. Мы не собираемся возвращаться к голосованию по выборам стран-организаторов чемпионатов мира 2018 и 2022 годов. И независимые эксперты, нанятые Доменико Скалой (глава комитета ФИФА по аудиту) считают, что нет законных оснований для отмены решения исполкома по этим выборам. Мы уже в процессе принятия рекомендаций независимых экспертов по улучшению процесса голосования, чтобы все были уверены в том, что выборы страны-организатора ЧМ-2026 пройдут честно и открыто", - заявил Блаттер.

Напомним, что чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России, ЧМ 2022 года - в Катаре.

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