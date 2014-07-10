Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

10 июля 2014, 10:34

ФИФА дисквалифицировала Федерацию футбола Нигерии

ФИФА дисквалификации Федерация футбола Нигерии

Фото: ИТАР-ТАСС

Международная федерация футбола приостановила деятельность Федерации футбола Нигерии. Таким образом, сборные этой страны временно лишились права участвовать в международных соревнованиях под эгидой ФИФА, сообщает "Р-Спорт".

Такое решение было принято в связи с последними изменениями, которые произошли в нигерийской федерации. Министр спорта Нигерии Тэмми Данагого единоличным решением уволил все руководство национальной федерации футбола и назначил ее главой своего ставленника Лоуренса Катикена.

В ФИФА всегда болезненно относятся к государственному вмешательству в дела футбола. Исключением не стал и этот раз - федерация сначала предупредила Нигерию о грозящих санкциях, а затем временно приостановила членство страны.

В итоге нигерийские клубы не смогут сыграть в африканских кубках, а сборная отлучена от международных соревнований.

Впрочем, сборная Нигерии уже досрочно завершила выступление на чемпионате мира по футболу, так что самых серьезных последствий нигерийскому спортивному руководству удалось избежать. Команда этой африканской страны вылетела в 1/8 финала, проиграв Франции со счетом 0:2.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать