ФИФА дисквалифицировала Федерацию футбола Нигерии

Фото: ИТАР-ТАСС

Международная федерация футбола приостановила деятельность Федерации футбола Нигерии. Таким образом, сборные этой страны временно лишились права участвовать в международных соревнованиях под эгидой ФИФА, сообщает "Р-Спорт".

Такое решение было принято в связи с последними изменениями, которые произошли в нигерийской федерации. Министр спорта Нигерии Тэмми Данагого единоличным решением уволил все руководство национальной федерации футбола и назначил ее главой своего ставленника Лоуренса Катикена.

В ФИФА всегда болезненно относятся к государственному вмешательству в дела футбола. Исключением не стал и этот раз - федерация сначала предупредила Нигерию о грозящих санкциях, а затем временно приостановила членство страны.

В итоге нигерийские клубы не смогут сыграть в африканских кубках, а сборная отлучена от международных соревнований.

Впрочем, сборная Нигерии уже досрочно завершила выступление на чемпионате мира по футболу, так что самых серьезных последствий нигерийскому спортивному руководству удалось избежать. Команда этой африканской страны вылетела в 1/8 финала, проиграв Франции со счетом 0:2.