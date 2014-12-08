ФАС: в России нет системы, которая формирует качество медицинских услуг

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В России отсутствует система, формирующая качество медицинских услуг, заявил начальник управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев на конференции "Негосударственное здравоохранение", передает корреспондент M24.ru.

"Регулирование медицинской отрасли в регионах, где привлекают медицинских туристов, намного жестче, чем в России - это Германия, Израиль, Южная Корея, США. В РФ же отсутствует система, которая формирует качество медицинских услуг", - заявил Нижегородцев.

Он напомнил, что Минздрав планирует разработать критерии качества медпомощи, однако при этом вырастет и стоимость услуг. По его словам, некоторые клиники закупают оборудование, которое им не нужно, за счет чего растут бюджетные издержки. Поэтому надзор за оказанием медицинских услуг, отмечает Нижегородцев, должен стать единым.

Ранее M24.ru сообщало, что финансирование московских больниц увеличится в три раза. Всего будут увеличены расходы по 106 медико-экономическим стандартам.

Напомним, в ходе модернизации московского здравоохранения более 400 поликлиник превратили в 86 крупных амбулаторных объединений: взрослых и детских с филиалами. Как утверждал заммэра Москвы Леонид Печатников, сокращение больниц целесообразно, ведь в городе освободится до 30 процентов больничных коек.

Неэффективные больницы в Москве будут объединять, создавая современные медицинские центры, располагающие всеми необходимыми отделениями. Эффективность работы больниц будет проверять специальная комиссия, в состав которой войдут как главврачи, так и представители общественных организаций.