Минобороны планирует провести военный аналог Евровидения

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Министерство обороны РФ планирует провести в следующем году в Москве аналог конкурса Евровидения среди военных творческих коллективов, сообщил начальник управления культуры военного ведомства Антон Губанков.

"У нас есть замечательный проект, и мы начнем его реализацию в следующем году. Это некий аналог Евровидения с армейской спецификой. То есть мы хотим объединить здесь, на площадке в Москве, ведущие ансамбли песни и пляски разных стран", - передает слова Губанкова ТАСС.

Он подчеркнул, что это будут именно военные коллективы. При этом в отличие от фестиваля "Спасская башня", в конкурсе будет оцениваться и вокальное искусство, и танцевальное.

"Несмотря на международные сложности, творческие коллективы приедут. Он (конкурс) будет иметь успех и перспективу. По крайней мере, предварительные переговоры привели нас к убеждению, что это не просто возможно, а что это необходимо", - высказал уверенность Губанков в эфире радиостанции "Эхо Москвы".