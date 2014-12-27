Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Фестивали

27 декабря 2014, 17:10

Минобороны планирует провести военный аналог Евровидения

Евровидение конкурсы Минобороны фестивали и праздники

Фото: M24.ru

Министерство обороны РФ планирует провести в следующем году в Москве аналог конкурса Евровидения среди военных творческих коллективов, сообщил начальник управления культуры военного ведомства Антон Губанков.

"У нас есть замечательный проект, и мы начнем его реализацию в следующем году. Это некий аналог Евровидения с армейской спецификой. То есть мы хотим объединить здесь, на площадке в Москве, ведущие ансамбли песни и пляски разных стран", - передает слова Губанкова ТАСС.

Он подчеркнул, что это будут именно военные коллективы. При этом в отличие от фестиваля "Спасская башня", в конкурсе будет оцениваться и вокальное искусство, и танцевальное.

"Несмотря на международные сложности, творческие коллективы приедут. Он (конкурс) будет иметь успех и перспективу. По крайней мере, предварительные переговоры привели нас к убеждению, что это не просто возможно, а что это необходимо", - высказал уверенность Губанков в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать