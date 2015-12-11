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Фестивали

11 декабря 2015, 04:39

Стал известен представитель России на "Евровидении-2016"

Евровидение конкурсы Сергей Лазарев фестивали и праздники

На "Евровидение-2016" от России поедет Сергей Лазарев

Российский певец Сергей Лазарев заявил, что будет представлять Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2016 году, сообщает МИА "Россия сегодня".

"Рад вам сообщить, что я буду представлять Россию на Международном конкурсе песни "Евровидение-2016", который пройдет в мае в Швеции", – написал он в своем Instagram.

В прошлом году на "Евровидении" Россию представляла Полина Гагарина с песней "A Million Voices" и заняла второе место. Первое место занял представитель Швеции Монс Сельмерлев.

Впервые конкурс состоялся в 1956 году. Россия принимает участие в международном конкурсе песни "Евровидение" с 1994 года. В 1996, 1998 и 1999 годах российские певцы не участвовали в финале конкурса.

России выиграть "Евровидение" удалось один раз – в 2008 году, когда на конкурс отправился певец Дима Билан. В этом году телеканал "Россия", которому доверили подготовку российского кандидата на "Евровидение", решил отказаться от "народного отбора" и самостоятельно выбрал кандидатуру артиста для конкурса.

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