09 июля 2015, 15:32

Шоу-бизнес

Швеция назвала даты проведения "Евровидения-2016"

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Стали известны даты проведения следующего "Евровидения", а также город, который будет принимать конкурс: им стал Стокгольм. Соревноваться музыкальные исполнители будут на стадионе Globe Arena с 10 по 14 мая. Для Швеции это уже шестое "Евровидение", которое она примет у себя.

Напомним, в этом году международный музыкальный конкурс состоялся в Австрии, в Вене. Первое место на нем занял шведский музыкант Монс Зельмерлев, набравший наибольшее количество очков в рамках зрительского голосования. Россию в этом году представляла Полина Гагарина с песней A million voices и заняла второе место.

"Евровидение" – международный конкурс эстрадной песни, проходящий с 1956 года, в котором принимают участие по одному представителю от каждой европейской страны. Продолжительность песни должна составлять не более трех минут, а на сцене могут находиться одновременно не более 6 артистов.
