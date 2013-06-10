Наводнение в центральной Европе унесло жизни 18 человек

В результате наводнения в Европе погибли 18 человек. Около 50 тысяч жителей Австрии, Словакии, Чехии и Германии были вынуждены покинуть свои дома.

В Венгрии волонтеры и заключенные строят дамбы из мешков с песком, чтобы защитить людей и дома от разлившихся вод Дуная. Ожидается, что сегодня "большая вода" дойдет до Будапешта.

Кроме того, растет уровень воды в хорватской части Дуная, на востоке страны объявлен чрезвычайное положение.

Напомним, наводнения, вызванные проливными дождями, начались около двух недель назад в Чехии. Почти на всей территории Чехии было введено чрезвычайное положение. В Германии больше всего пострадали Бавария, Саксония, Баден-Вюртемберг и Тюрингия.

На западе Австрии до сих пор затруднено железнодорожное и автомобильное сообщение.