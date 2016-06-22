Форма поиска по сайту

22 июня 2016, 00:22

Спорт

Евро-2016. Битва предсказателей: прогноз на 22 июня

Во Франции начались матчи Евро-2016. Футболист, букмейкер, экстрасенс, фанат и попугай дали свои прогнозы на ближайшие матчи. Вы также можете выступить в роли эксперта и предугадать исход игр. Голосуйте за свои любимые команды и следите за тем, чей прогноз окажется верным в эфире "Москвы 24".

Во Франции продолжаются матчи Евро-2016. Футболист, букмейкер, экстрасенс, фанат и попугай дали свои прогнозы на ближайшие матчи. Вы также можете выступить в роли эксперта и предугадать исход игр. Голосуйте за свои любимые команды и следите за тем, чей прогноз окажется верным в эфире "Москвы 24".

Болельщик


19:00. Венгрия – Португалия. Выиграет: Венгрия

19:00. Исландия – Австрия. Выиграет: ничья

22:00. Швеция – Бельгия. Выиграет: Бельгия

22:00. Италия – Ирландия. Выиграет: Италия

Олег Даташвили

Букмекер


19:00. Венгрия – Португалия. Выиграет: Португалия

19:00. Исландия – Австрия. Выиграет: Австрия

22:00. Швеция – Бельгия. Выиграет: Бельгия

22:00. Италия – Ирландия. Выиграет: Италия

Максим Афанасьев

Экстрасенс


119:00. Венгрия – Португалия. Выиграет: ничья

19:00. Исландия – Австрия. Выиграет: Австрия

22:00. Швеция – Бельгия. Выиграет: Швеция

22:00. Италия – Ирландия. Выиграет: Италия

Иоланта Воронова

Попугай


19:00. Венгрия – Португалия. Выиграет: Португалия

19:00. Исландия – Австрия. Выиграет: Австия

22:00. Швеция – Бельгия. Выиграет: Бельгия

22:00. Италия – Ирландия. Выиграет: Италия

Проша

Футболист


19:00. Венгрия – Португалия. Выиграет: Португалия

19:00. Исландия – Австрия. Выиграет: ничья

22:00. Швеция – Бельгия. Выиграет: Бельгия

22:00. Италия – Ирландия. Выиграет: Италия

Дмитрий Булыкин

Сюжет: Евро-2016
