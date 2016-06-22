Евро-2016. Битва предсказателей: прогноз на 22 июня

Во Франции начались матчи Евро-2016. Футболист, букмейкер, экстрасенс, фанат и попугай дали свои прогнозы на ближайшие матчи. Вы также можете выступить в роли эксперта и предугадать исход игр. Голосуйте за свои любимые команды и следите за тем, чей прогноз окажется верным в эфире "Москвы 24".
Болельщик
19:00. Венгрия – Португалия. Выиграет: Венгрия
19:00. Исландия – Австрия. Выиграет: ничья
22:00. Швеция – Бельгия. Выиграет: Бельгия
22:00. Италия – Ирландия. Выиграет: Италия
Букмекер
19:00. Венгрия – Португалия. Выиграет: Португалия
19:00. Исландия – Австрия. Выиграет: Австрия
22:00. Швеция – Бельгия. Выиграет: Бельгия
22:00. Италия – Ирландия. Выиграет: Италия
Экстрасенс
119:00. Венгрия – Португалия. Выиграет: ничья
19:00. Исландия – Австрия. Выиграет: Австрия
22:00. Швеция – Бельгия. Выиграет: Швеция
22:00. Италия – Ирландия. Выиграет: Италия
Попугай
19:00. Венгрия – Португалия. Выиграет: Португалия
19:00. Исландия – Австрия. Выиграет: Австия
22:00. Швеция – Бельгия. Выиграет: Бельгия
22:00. Италия – Ирландия. Выиграет: Италия
Футболист
19:00. Венгрия – Португалия. Выиграет: Португалия
19:00. Исландия – Австрия. Выиграет: ничья
22:00. Швеция – Бельгия. Выиграет: Бельгия
22:00. Италия – Ирландия. Выиграет: Италия