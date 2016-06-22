Евро-2016. Битва предсказателей: прогноз на 22 июня

Во Франции начались матчи Евро-2016. Футболист, букмейкер, экстрасенс, фанат и попугай дали свои прогнозы на ближайшие матчи. Вы также можете выступить в роли эксперта и предугадать исход игр. Голосуйте за свои любимые команды и следите за тем, чей прогноз окажется верным в эфире "Москвы 24".

Болельщик



19:00. Венгрия – Португалия. Выиграет: Венгрия 19:00. Исландия – Австрия. Выиграет: ничья 22:00. Швеция – Бельгия. Выиграет: Бельгия 22:00. Италия – Ирландия. Выиграет: Италия Олег Даташвили

Букмекер



19:00. Венгрия – Португалия. Выиграет: Португалия 19:00. Исландия – Австрия. Выиграет: Австрия 22:00. Швеция – Бельгия. Выиграет: Бельгия 22:00. Италия – Ирландия. Выиграет: Италия Максим Афанасьев

Экстрасенс



119:00. Венгрия – Португалия. Выиграет: ничья 19:00. Исландия – Австрия. Выиграет: Австрия 22:00. Швеция – Бельгия. Выиграет: Швеция 22:00. Италия – Ирландия. Выиграет: Италия Иоланта Воронова

Попугай



19:00. Венгрия – Португалия. Выиграет: Португалия 19:00. Исландия – Австрия. Выиграет: Австия 22:00. Швеция – Бельгия. Выиграет: Бельгия 22:00. Италия – Ирландия. Выиграет: Италия Проша

Футболист