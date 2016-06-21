Евро-2016. Битва предсказателей: прогноз на 21 июня

Во Франции продолжаются матчи Евро-2016. Футболист, букмейкер, экстрасенс, фанат и попугай дали свои прогнозы на ближайшие матчи. Вы также можете выступить в роли эксперта и предугадать исход игр. Голосуйте за свои любимые команды и следите за тем, чей прогноз окажется верным в эфире "Москвы 24".

Болельщик



19:00. Северная Ирландия – Германия. Выиграет: Германия 19:00. Украина – Польша. Выиграет: ничья 22:00. Хорватия – Испания. Выиграет: Испания 22:00. Чехия – Турция. Выиграет: Чехия Олег Даташвили

Букмекер



19:00. Северная Ирландия – Германия. Выиграет: Германия 19:00. Украина – Польша. Выиграет: Польша 22:00. Хорватия – Испания. Выиграет: Испания 22:00. Чехия – Турция. Выиграет: ничья Максим Афанасьев

Экстрасенс



19:00. Северная Ирландия – Германия. Выиграет: Германия 19:00. Украина – Польша. Выиграет: Польша 22:00. Хорватия – Испания. Выиграет: Испания 22:00. Чехия – Турция. Выиграет: Турция Иоланта Воронова

Попугай



19:00. Северная Ирландия – Германия. Выиграет: Германия 19:00. Украина – Польша. Выиграет: Украина 22:00. Хорватия – Испания. Выиграет: Испания 22:00. Чехия – Турция. Выиграет: Турция Проша

Футболист