Евро-2016. Битва предсказателей: прогноз на 21 июня

Во Франции продолжаются матчи Евро-2016. Футболист, букмейкер, экстрасенс, фанат и попугай дали свои прогнозы на ближайшие матчи. Вы также можете выступить в роли эксперта и предугадать исход игр. Голосуйте за свои любимые команды и следите за тем, чей прогноз окажется верным в эфире "Москвы 24".
Болельщик
19:00. Северная Ирландия – Германия. Выиграет: Германия
19:00. Украина – Польша. Выиграет: ничья
22:00. Хорватия – Испания. Выиграет: Испания
22:00. Чехия – Турция. Выиграет: Чехия
Букмекер
19:00. Северная Ирландия – Германия. Выиграет: Германия
19:00. Украина – Польша. Выиграет: Польша
22:00. Хорватия – Испания. Выиграет: Испания
22:00. Чехия – Турция. Выиграет: ничья
Экстрасенс
19:00. Северная Ирландия – Германия. Выиграет: Германия
19:00. Украина – Польша. Выиграет: Польша
22:00. Хорватия – Испания. Выиграет: Испания
22:00. Чехия – Турция. Выиграет: Турция
Попугай
19:00. Северная Ирландия – Германия. Выиграет: Германия
19:00. Украина – Польша. Выиграет: Украина
22:00. Хорватия – Испания. Выиграет: Испания
22:00. Чехия – Турция. Выиграет: Турция
Футболист
19:00. Северная Ирландия – Германия. Выиграет: Германия
19:00. Украина – Польша. Выиграет: Украина
22:00. Хорватия – Испания. Выиграет: Испания
22:00. Чехия – Турция. Выиграет: Чехия