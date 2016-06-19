Евро-2016. Битва предсказателей: прогноз на 19 июня

Во Франции начались матчи Евро-2016. Футболист, букмейкер, экстрасенс, фанат и попугай дали свои прогнозы на ближайшие матчи. Вы также можете выступить в роли эксперта и предугадать исход игр. Голосуйте за свои любимые команды и следите за тем, чей прогноз окажется верным в эфире "Москвы 24".

Болельщик



22:00. Румыния – Албания. Выиграет: Албания 22:00. Швейцария – Франция. Выиграет: Франция Олег Даташвили

Букмекер



22:00. Румыния – Албания. Выиграет: Румыния 22:00. Швейцария – Франция. Выиграет: Франция Максим Афанасьев

Экстрасенс



22:00. Румыния – Албания. Выиграет: ничья 22:00. Швейцария – Франция. Выиграет: Франция Иоланта Воронова

Попугай



22:00. Румыния – Албания. Выиграет: Албания 22:00. Швейцария – Франция. Выиграет: Швейцария Проша

Футболист