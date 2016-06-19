Евро-2016. Битва предсказателей: прогноз на 19 июня

Во Франции начались матчи Евро-2016. Футболист, букмейкер, экстрасенс, фанат и попугай дали свои прогнозы на ближайшие матчи. Вы также можете выступить в роли эксперта и предугадать исход игр. Голосуйте за свои любимые команды и следите за тем, чей прогноз окажется верным в эфире "Москвы 24".
Болельщик
22:00. Румыния – Албания. Выиграет: Албания
22:00. Швейцария – Франция. Выиграет: Франция
Букмекер
22:00. Румыния – Албания. Выиграет: Румыния
22:00. Швейцария – Франция. Выиграет: Франция
Экстрасенс
22:00. Румыния – Албания. Выиграет: ничья
22:00. Швейцария – Франция. Выиграет: Франция
Попугай
22:00. Румыния – Албания. Выиграет: Албания
22:00. Швейцария – Франция. Выиграет: Швейцария
Футболист
22:00. Румыния – Албания. Выиграет: Румыния
22:00. Швейцария – Франция. Выиграет: Франция