19 июня 2016, 00:30

Спорт

Евро-2016. Битва предсказателей: прогноз на 19 июня

Во Франции начались матчи Евро-2016. Футболист, букмейкер, экстрасенс, фанат и попугай дали свои прогнозы на ближайшие матчи. Вы также можете выступить в роли эксперта и предугадать исход игр. Голосуйте за свои любимые команды и следите за тем, чей прогноз окажется верным в эфире "Москвы 24".

Болельщик


22:00. Румыния – Албания. Выиграет: Албания

22:00. Швейцария – Франция. Выиграет: Франция

Олег Даташвили

Букмекер


22:00. Румыния – Албания. Выиграет: Румыния

22:00. Швейцария – Франция. Выиграет: Франция

Максим Афанасьев

Экстрасенс


22:00. Румыния – Албания. Выиграет: ничья

22:00. Швейцария – Франция. Выиграет: Франция

Иоланта Воронова

Попугай


22:00. Румыния – Албания. Выиграет: Албания

22:00. Швейцария – Франция. Выиграет: Швейцария

Проша

Футболист


22:00. Румыния – Албания. Выиграет: Румыния

22:00. Швейцария – Франция. Выиграет: Франция

Дмитрий Булыкин

Сюжет: Евро-2016
Евро-2016 прогнозы новости спорта

