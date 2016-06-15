Евро-2016. Битва предсказателей: прогноз на 15 июня

Во Франции начались матчи Евро-2016. Футболист, букмейкер, экстрасенс, фанат и попугай дали свои прогнозы на ближайшие матчи. Вы также можете выступить в роли эксперта и предугадать исход игр. Голосуйте за свои любимые команды и следите за тем, чей прогноз окажется верным в эфире "Москвы 24".
Болельщик
16:00. Россия – Словакия. Выиграет: ничья
19:00. Румыния – Швейцария. Выиграет: Швейцария
22:00. Франция – Албания. Выиграет: Франция
Букмекер
16:00. Россия – Словакия. Выиграет: Россия
19:00. Румыния – Швейцария. Выиграет: ничья
22:00. Франция – Албания. Выиграет: Франция
Экстрасенс
16:00. Россия – Словакия. Выиграет: Россия
19:00. Румыния – Швейцария. Выиграет: Швейцария
22:00. Франция – Албания. Выиграет: Франция
Попугай
16:00. Россия – Словакия. Выиграет: Словакия
19:00. Румыния – Швейцария. Выиграет: Швейцария
22:00. Франция – Албания. Выиграет: Албания
Футболист
16:00. Россия – Словакия. Выиграет: Россия
19:00. Румыния – Швейцария. Выиграет: ничья
22:00. Франция – Албания. Выиграет: Франция