Евро-2016. Битва предсказателей: прогноз на 15 июня

Во Франции начались матчи Евро-2016. Футболист, букмейкер, экстрасенс, фанат и попугай дали свои прогнозы на ближайшие матчи. Вы также можете выступить в роли эксперта и предугадать исход игр. Голосуйте за свои любимые команды и следите за тем, чей прогноз окажется верным в эфире "Москвы 24".

Болельщик



16:00. Россия – Словакия. Выиграет: ничья 19:00. Румыния – Швейцария. Выиграет: Швейцария 22:00. Франция – Албания. Выиграет: Франция Олег Даташвили

Букмекер



16:00. Россия – Словакия. Выиграет: Россия 19:00. Румыния – Швейцария. Выиграет: ничья 22:00. Франция – Албания. Выиграет: Франция Максим Афанасьев

Экстрасенс



[ 16:00. Россия – Словакия. Выиграет: Россия 19:00. Румыния – Швейцария. Выиграет: Швейцария 22:00. Франция – Албания. Выиграет: Франция Иоланта Воронова

Попугай



16:00. Россия – Словакия. Выиграет: Словакия 19:00. Румыния – Швейцария. Выиграет: Швейцария 22:00. Франция – Албания. Выиграет: Албания Проша

Футболист