14 июня 2016, 00:15

Спорт

Евро-2016. Битва предсказателей: прогноз на 14 июня

Во Франции начались матчи Евро-2016. Футболист, букмейкер, экстрасенс, фанат и попугай дали свои прогнозы на ближайшие матчи. Вы также можете выступить в роли эксперта и предугадать исход игр. Голосуйте за свои любимые команды и следите за тем, чей прогноз окажется верным в эфире "Москвы 24".

Болельщик


19:00. Австрия – Венгрия. Выиграет: ничья

22:00. Португалия – Исландия. Выиграет: Португалия

Олег Даташвили

Букмекер


19:00. Австрия – Венгрия. Выиграет: Австрия

22:00. Португалия – Исландия. Выиграет: Португалия

Максим Афанасьев

Экстрасенс


19:00. Австрия – Венгрия. Выиграет: Австтрия

22:00. Португалия – Исландия. Выиграет: Исландия

Иоланта Воронова

Попугай


19:00. Австрия – Венгрия. Выиграет: Австрия

22:00. Португалия – Исландия. Выиграет: Исландия

Проша

Футболист


19:00. Австрия – Венгрия. Выиграет: Австрия, 2:1

22:00. Португалия – Исландия. Выиграет: Португалия, 3:0

Дмитрий Булыкин

Евро-2016 прогнозы новости спорта

