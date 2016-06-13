Евро-2016. Битва предсказателей: прогноз на 13 июня

Во Франции начались матчи Евро-2016. Футболист, букмейкер, экстрасенс, фанат и попугай дали свои прогнозы на ближайшие матчи. Вы также можете выступить в роли эксперта и предугадать исход игр. Голосуйте за свои любимые команды и следите за тем, чей прогноз окажется верным в эфире "Москвы 24".

Болельщик



16:00. Испания – Чехия. Выиграет: Испания 19:00. Ирландия – Швеция. Выиграет: Швеция 22:00. Бельгия – Италия. Выиграет: Бельгия Олег Даташвили

Букмекер



16:00. Испания – Чехия. Выиграет: Испания 19:00. Ирландия – Швеция. Выиграет: Швеция 22:00. Бельгия – Италия. Выиграет: Бельгия Максим Афанасьев

Экстрасенс



16:00. Испания – Чехия. Выиграет: Испания 19:00. Ирландия – Швеция. Выиграет: Швеция 22:00. Бельгия – Италия. Выиграет: Италия Иоланта Воронова

Попугай



16:00. Испания – Чехия. Выиграет: ничья 19:00. Ирландия – Швеция. Выиграет: Ирландия 22:00. Бельгия – Италия. Выиграет: Бельгия Проша

Футболист