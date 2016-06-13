Евро-2016. Битва предсказателей: прогноз на 13 июня

Во Франции начались матчи Евро-2016. Футболист, букмейкер, экстрасенс, фанат и попугай дали свои прогнозы на ближайшие матчи. Вы также можете выступить в роли эксперта и предугадать исход игр. Голосуйте за свои любимые команды и следите за тем, чей прогноз окажется верным в эфире "Москвы 24".
Болельщик
16:00. Испания – Чехия. Выиграет: Испания
19:00. Ирландия – Швеция. Выиграет: Швеция
22:00. Бельгия – Италия. Выиграет: Бельгия
Букмекер
16:00. Испания – Чехия. Выиграет: Испания
19:00. Ирландия – Швеция. Выиграет: Швеция
22:00. Бельгия – Италия. Выиграет: Бельгия
Экстрасенс
16:00. Испания – Чехия. Выиграет: Испания
19:00. Ирландия – Швеция. Выиграет: Швеция
22:00. Бельгия – Италия. Выиграет: Италия
Попугай
16:00. Испания – Чехия. Выиграет: ничья
19:00. Ирландия – Швеция. Выиграет: Ирландия
22:00. Бельгия – Италия. Выиграет: Бельгия
Футболист
16:00. Испания – Чехия. Выиграет: Испания, 2:0
19:00. Ирландия – Швеция. Выиграет: Швеция, 1:0 или 2:0
22:00. Бельгия – Италия. Выиграет: Бельгия, 2:1