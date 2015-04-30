Сегодня в СМИ: падение "Прогресса" и центры госуслуг

Фото: M24.ru

От "Прогресса" теперь ждут только падения на Землю и страховых выплат

Вчера Федеральное космическое агентство признало потерю грузового космического корабля "Прогресс М-27М". Спасти находящийся в неуправляемом вращении корабль невозможно - остается только ждать, когда он сам сойдет с орбиты и сгорит в атмосфере Земли, сообщает "Коммерсантъ".

Неудача, обошедшаяся бюджету в 2,6 миллиарда рублей, сдвигает график доставки грузов на МКС, а также ставит под угрозу запуск аппарата фоторазведки "Кобальт-М" - такая же ракета "Союз-2.1а" должна была вывести его на орбиту с Плесецка 15 мая.

Евгению Васильеву взяли в сельхозоборот

В Пресненском райсуде вчера завершились прения сторон по делу экс-начальника департамента имущественных отношений Минобороны Евгении Васильевой и ее предполагаемых сообщников, обвиняемых в крупных хищениях, пишет "Коммерсантъ".

Гособвинение запросило для фигурантов условные сроки, сами они требуют их полностью оправдать. Между тем, по данным "Ъ", следствие возбудило в отношении Васильевой новое уголовное дело - о незаконной продаже крупного сельхозпредприятия в Краснодарском крае.

Эксперты готовят масштабное исследование о системах безопасности детей в автомобилях

Глобальная неделя безопасности дорожного движения, объявленная ООН, пройдет в этом году с 4 по 10 мая. Неделя пройдет под эгидой детской безопасности, передает "Российская газета".

Столь трудно достижимой цели, как ни одного погибшего ребенка, никто не ставил. Однако все мероприятия, которые будут проходить, направлены именно на безопасность малолетних на дорогах.

В московских Центрах госуслуг среднее время ожидания составляет 5 минут

Методологию по управлению очередями предстоит создать руководству центров госуслуг. Такое поручение дал вчера мэр Москвы Сергей Собянин на заседании комиссии по проведению административной реформы в столице, сообщает "Российская газета".

Результат, которого удалось добиться в московских МФЦ (сейчас в городе работает 104 центра, предоставляющих 141 госуслугу и выдающих более 200 документов), порадовал Сергея Собянина. Ведь в очереди посетитель сейчас стоит не больше 5 минут.

Штрафы с автовладельцев по материалам фотофиксации будут взимать московские чиновники, а не полиция

Правительство по поручению вице-премьера Игоря Шувалова подготовило законопроект по передаче полномочий по взиманию штрафов по 38 видам нарушений правил дорожного движения, фиксируемых на видео- и фотокамеры, от ГИБДД властям Москвы, передают "Ведомости".

Сегодня законопроект будет представлен на заседании правительства министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым. Представитель пресс-центра МВД сообщил, что в четверг действительно планируется выступление Колокольцева на заседании правительства, но его содержание раскрывать не стал.