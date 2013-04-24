Фигурантка дела "Оборонсервиса" выпустит сборник стихов

Евгения Васильева. Фото: ИТАР-ТАСС

Евгения Васильева, экс-глава департамента имущественных отношений Минобороны, обвиняемая в хищении на 190 миллионов рублей, договорилась о публикации стихов, написанных ею во время ареста.

Издавать сочинения Васильевой будет издательство "Алгоритм". Уже известно, что книга будет издана в твердой обложке и поступит в магазины в августе. Как сообщил редактор издательства Александр Колпаниди, начальный тираж - 5 тысяч экземпляров, книга будет стоить 250 рублей.

В сборник войдут стихи, как написанные в заключении, так и раньше. Они будут сопровождаться комментариями Васильевой и ее фотографиями.

Ранее издательство "Алгоритм" прославилось публикацией биографий других известных сидельцев - участниц панк-группы Pussy Riot, пишут "Известия".

Напомним, в ноябре фигурантке громкого дела "Оборонсервиса" было официально предъявлено обвинение по статье "Мошенничество в особо крупном размере". В марте суд продлил Евгении Васильевой домашний арест до 23 мая.

Бывшую чиновницу Минобороны подозревают в причастности к хищениям имущества дочерних предприятий холдинга "Оборонсервис" на общую сумму более 360 миллионов рублей.

Между тем недавно своим стихотворным творчеством россиян порадовал бывший мэр Москвы Юрий Лужков, который опубликовал поэму "Сократ - всегда Сократ" о власти и народе. "Но ни за что народ не будет вечно ждать. Негодной власти он сумеет наподдать, И это будет из честнейших честный суд", - гласит один из эпизодов.

