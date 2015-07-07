Елена Яковлева сыграет в премьерном спектакле по пьесе Эдварда Олби

Фото: artpartner.ru

Сегодня на сцене театра "Содружество актеров Таганки" состоится премьера спектакля "Кто боится Вирджинии Вульф?", в котором сыграет Елена Яковлева. Ее партнером станет актер МХТ имени Чехова Михаил Трухин.

Пьеса Эдварда Олби признана одной из лучших в XX столетии. Драматург мог бы получить за нее Пулитцеровскую премию (в номинации "за драматическое произведение для театра"), но попечители Колумбийского университета наложили вето на выбор жюри, и премия в том году вообще не была вручена в этой номинации. Причиной отказа стало присутствие в произведении обсценной лексики и сексуальной тематики.

Спектакль с Еленой Яковлевой поставлен лауреатом "Золотой Маски" этого года, режиссером Владимиром Панковым в жанре саундрамы, где драматическое действие подчинено музыкальной партитуре. Все участники – и молодые актеры "Студии SounDrama", и признанные мастера сцены поют, танцуют и играют на музыкальных инструментах. Композитор Артем Ким, руководитель ансамбля современной музыки Omnibus (Ташкент, Узбекистан) соединил их в настоящий джазовый оркестр, где от актеров требуется точная ансамблевая игра. Сценографическое оформление выполнил Максим Обрезков, главный художник Театра имени Вахтангова.