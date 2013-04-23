Количество записей к врачу будет ограничено

Фото: ИТАР-ТАСС

Запись на прием к врачу с помощью Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) станет удобнее. Как стало известно M24.ru, записаться несколько раз на прием к врачу одной специальности, чтобы потом выбрать удобный интервал для посещения, станет невозможно. Это позволит избавиться от проблемы, когда выбранные интервалы времени становятся недоступны для других пациентов.

"Пациентам новый порядок записи предложит ответственный подход к записи в поликлиники и уверенность в том, что врач гарантировано примет их в нужное время. Врачам же данная мера даст возможность подготовиться к визиту пациента не впустую, организовать свой график с максимальной пользой для граждан", - пояснил руководитель проекта ЕМИАС Максим Шаманский.

Как выяснили специалисты ЕМИАС, чаще всего москвичи жалуются на то, что им не удается записаться к специалисту на ближайшее время. Недобросовестные пользователи системы записывались к одному специалисты несколько раз. В итоге другим посетителям приходилось подолгу ждать свободное окно в расписании врача.

С 26 апреля, при наличии неиспользованной записи к врачу, ЕМИАС будет информировать москвичей о необходимости посетить медучреждение либо рекомендовать отменить запись. Сделать это можно с помощью инфоматов, мобильного приложения, сайта госуслуг или по телефону службы записи. Таким образом, занятые окна для посещения врача станут доступными для всех пациентов, а врачи смогут распределить нагрузку.