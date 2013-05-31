В Москве поощрят учителей, удаливших нарушителей с ЕГЭ

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичный департамент образования поощрит учителей, которые удалили с ЕГЭ по русскому языку нарушителей порядка. Об этом рассказал глава ведомства Исаак калина.

По его словам, именно благодаря им не было допущено ни одного выхода в интернет на территории Москвы. "После того, как я получу списки, мы подумаем о мере поощрения для этих высокопрофессиональных педагогов", - добавил руководитель департамента.

Он также заявил, что не считает трагедией лишение нарушителей возможности получить аттестаты в этом году, сообщает информационный центр правительства Москвы. "Трагедия в том, что после 11 лет нашего с вами воспитания этих "взрослых" людей, 17-летний человек не в состоянии управлять своим поведением. Хочу напомнить, что аттестат об окончании средней школы раньше назывался аттестатом зрелости, и глубоко символично, что эти незрелые люди в этом году его не получат", - подчеркнул Калина.