Ряд "стобалльников" ЕГЭ в школе учились на тройки – Генпрокуратура

Фото: ИТАР-ТАСС

Ряд учеников в республиках Адыгея, Ингушетия, Дагестан, а также в Новосибирской области, набравших максимальные 100 баллов при сдаче ЕГЭ, в школе учились на тройки. К такому выводу пришла Генпрокуратура в ходе проведения проверки закона при проведении ЕГЭ в 2013 году.

"Результаты проверки показали, что итоги экзамена не всегда гарантируют зачисление в высшие образовательные учреждения наиболее способных и подготовленных учащихся. Выявлены ученики, набравшие высшие баллы при сдаче ЕГЭ, которые в 10-11 классах по соответствующим общеобразовательным предметам имели удовлетворительную оценку. К примеру, в республиках Адыгея, Ингушетия, Дагестан, Новосибирской области количество детей, имевших слабую успеваемость в выпускных классах и работы которых по итогам ЕГЭ оценены на 90-100 баллов, составило от 3 до 10 процентов", - сообщили в пресс-службе ведомства.

После окончания школы они стали студентами престижных вузов: медицинских, юридических, архитектурно-строительных и других.

Всего в ходе проверки Генпрокуратура обнаружила более 900 нарушений: практически во всех регионах при сдаче экзамена школьники пользовались телефонами, справочными материалами, а задания были заранее размещены в интернете.

Кроме того, контрольные материалы до проведения самого экзамена хранились в открытом доступе и вскрывались до установленного времени. При сдаче ЕГЭ в Удмуртии, Ставропольском крае, Астраханской, Кировской и других областях допускалось присутствие посторонних граждан, в том числе учителей по предмету, который ученики сдавали в тот момент.

В одном из районов республики Тыва также был пресечен факт выполнения ЕГЭ 4 учителями, изъято 5 магнитных носителей, на которых содержались копии заданий ЕГЭ.

Решения о досрочной и повторной сдаче экзамена часто принимались без достаточных обоснований. Так, в Ставропольском крае право досрочной сдачи ЕГЭ получили более 80 выпускников, семеро из которых получили 100 баллов. Всего в тот день по России максимальную оценку получили восемь школьников.

По результатам проверки были возбуждены уголовные дела, связанные с оказанием должностными лицами в сфере образования содействия в сдаче ЕГЭ и получении высоких баллов за денежное вознаграждение, в Карачаево-Черкессии, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии.

Помимо этого, внесено свыше 270 представлений к дисциплинарной и административной ответственности по инициативе прокуроров привлечено более 230 лиц, виновных в нарушении порядка проведения ЕГЭ.