Больше половины выпускников выбирают ЕГЭ по обществознанию

Фото: ИТАР-ТАСС

Обществознание уже несколько лет остается самым популярным предметом ЕГЭ по выбору. Ежегодно его сдают более половины всех выпускников – и этот год не стал исключением.

По словам замдиректора Федерального института педагогических измерений Ольги Котовой, популярность этого предмета объясняется тем, что он востребован в качестве вступительного экзамена на значительное количество гуманитарных специальностей, а также "обществознание – это предмет понятный и жизненно применимый, что может создавать некоторую иллюзию, что предмет простой".

Однако, по ее словам, высокие баллы на экзамене показывают немногие ученики, при этом набрать хотя бы минимальные баллы может большинство.

В этом году экзамен по обществознанию пройдет в российских школах 10 июня. Стоит отметить, что эксперты не обещают кардинальных изменений в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ – его модель сохранится в полном объеме, сообщается в официальном блоге об экзамене. Подробную информацию об изменениях КИМ по всем предметам можно узнать на сайте ФИПИ.