ЕГЭ по географии "завалили" 12% школьников

Фото: ИТАР-ТАСС

Рособрнадзор подвел итоги ЕГЭ по химии, географии и литературе. Согласно данным обработки результатов, хуже всего выпускники знают географию – этот предмет провалили 12% экзаменуемых.

Химию не сдали 6% учащихся, литературу – 4%, сообщается в пресс-релизе ведомства. Указанные данные являются не окончательными, так как несогласные с оценкой учащиеся могут подать апелляцию.

Все три экзамена не являются обязательными и не влияют на получение аттестата. Их итоги нужны тем, кто желает продолжить обучение в высших учебных заведениях.

Напомним, что комиссия Рособрнадзора решила перепроверить на федеральном уровне высокобалльные и 100-балльные работы в 22 регионах России. Это связано с публикацией ответов на ЕГЭ в Интернете незадолго до экзаменов.

Проверки проводятся в Северо-Кавказском федеральном округе, Брянской области, Адыгее, Марий Эл, Калмыкии и Коми.